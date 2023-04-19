Россиянам помогут избежать повторного появления рака

Ученые из Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова сделали настоящее открытие. Они помогут онкобольным пациентам избежать повторных операций. Специалисты разрабатывают новую технологию гистологического исследования.

© РИА "ФедералПресс"

«Она позволяет проводить предварительный анализ биопсии тканей и органов за считанные минуты», – говорится в сообщении.

Благодаря новой методике специалисты микроскопической диагностики будут освобождены от лишней работы, а также снимется нагрузка с больниц.

Сейчас анализ онкологических опухолей проводят в несколько этапов. Если в образце обнаруживается ряд признаков патологии, то пациенту назначают повторную операцию.