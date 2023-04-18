$81.63+0.1289.66-0.50

Биохимики разработали способ быстрого поиска сальмонеллы в еде

Биохимики Макмастерского университета в Канаде придумали, как за час обнаружить в пище сальмонеллу. Результаты исследования были опубликованы в журнале Angewandte Chemie.

Биохимики разработали способ быстрого поиска сальмонеллы в еде
© Газета.ру

Сальмонеллы – это бактерии, которые являются причиной большого количества заболеваний у человека, в том числе сальмонеллеза и брюшного тифа. Сальмонеллы живут в организмах различных домашних животных: крупного рогатого скота, овец, свиней, цыплят, уток. Они также могут быть у и диких птиц.

Производители продуктов питания регулярно проверяют свою продукцию на наличие сальмонеллы и других микробов пищевого происхождения, однако современные лабораторные тесты требуют дня на получение результатов. Чтобы сократить этот временной период, ученые разработали новый метод.

Тест основан на созданной исследователями синтетической молекуле, которая взаимодействует с бактериями. Эту молекулу как-бы «запирают» между двумя тонкими пластинками золота, на которые наносится разжиженный образец пищи. После этого образец переносят на специальную бумагу – если через час она окрасилась в красный, значит в образце есть сальмонелла, которая вошла в контакт с молекулой. Именно за счет этого и появляется красный цвет. Чем краснее полоска, тем более загрязнена бактерией пища.

По словам ученых, этот тест можно применять не только на промышленных предприятиях, но и в домашних условиях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий