Биохимики разработали способ быстрого поиска сальмонеллы в еде

Биохимики Макмастерского университета в Канаде придумали, как за час обнаружить в пище сальмонеллу. Результаты исследования были опубликованы в журнале Angewandte Chemie.

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Сальмонеллы – это бактерии, которые являются причиной большого количества заболеваний у человека, в том числе сальмонеллеза и брюшного тифа. Сальмонеллы живут в организмах различных домашних животных: крупного рогатого скота, овец, свиней, цыплят, уток. Они также могут быть у и диких птиц.

Производители продуктов питания регулярно проверяют свою продукцию на наличие сальмонеллы и других микробов пищевого происхождения, однако современные лабораторные тесты требуют дня на получение результатов. Чтобы сократить этот временной период, ученые разработали новый метод.

Тест основан на созданной исследователями синтетической молекуле, которая взаимодействует с бактериями. Эту молекулу как-бы «запирают» между двумя тонкими пластинками золота, на которые наносится разжиженный образец пищи. После этого образец переносят на специальную бумагу – если через час она окрасилась в красный, значит в образце есть сальмонелла, которая вошла в контакт с молекулой. Именно за счет этого и появляется красный цвет. Чем краснее полоска, тем более загрязнена бактерией пища.