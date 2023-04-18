Как позитивные мысли о старении помогут замедлить его

Многие люди ожидают наступления старости с опасением. Кто-то боится одиночества, кто-то бедности, а кто-то смерти. Иными словами, отнюдь не у многих возникают позитивные мысли относительно последних десятилетий жизни.

© Кадр из фильма "Отец"

Однако ученые установили, что позитивные мысли о старении могут помочь замедлить его. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В исследовании приняли участие 1716 людей в возрасте от 65 лет и старше. Испытуемые прошли тест на определение когнитивных нарушений, а также ответили на вопросы, касающиеся их отношения к пожилому возрасту.

В ходе работы ученые установили: люди, которые имели более позитивные представления о старости, почти на треть чаще восстанавливали нормальные мыслительные способности, в отличие от тех, у кого были негативные установки.