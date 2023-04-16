В Томске нашли способ помешать метастазам распространяться

Ученые из Томского национального исследовательского медицинского центра проанализировали несколько сотен исследований, посвященных профилактике метастазов у раковых больных, и пришли к выводу, что следует воздействовать на клетки, которые перерождаются. Соответствующая научная публикация появилась в журнале Biochimica et Biophysica Acta — Reviews on Cancer.

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Томские исследователи, по словам сотрудника Томского НИМЦ Евгения Денисова, сконцентрировались на способах, которые могут позволить предотвратить метастазирование, которые основаны на трех этапах этого процесса: появление клеток-«семян», впоследствии дающих метастазы, их циркуляцию в кровотоке и распространение в тканях и органах.

В результате ученые пришли к выводу, что необходимо искать опухолевые клетки, которые формируют вторичные очаги заболевания. Если выявить их молекулярные особенности, будет легче понять, каковы механизмы метастазирования, и выявить мишени, на которые должны быть нацелены иммунотерапевтические препараты.

Как говорит научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ Татьяна Геращенко, такие подходы в терапии позволят уничтожать метастазы в любых тканях и органах организма и не позволять опухоли разрастаться.

Пока методы профилактики метастазирования носят в основном экспериментальны, их не одобрили для клинического применения. Многие из них дают побочные эффекты. Сложности могут быть обусловлены различиями в механизмах распространения метастазов и разнообразием опухолевых клеток. Ученые продолжают работу в этом направлении.

Ранее "Рамблер" писал о способах профилактики, которые снижают риск развития рака.