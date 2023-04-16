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39 минут назад

Чайный гриб или квашеная капуста: какие ферментированные продукты идеальны для вашего мозга

Ferra.ru

Исследователи пытаются определить, какие ферментированные продукты оказывают наибольшее влияние на здоровье мозга. Было установлено, что ферментированные продукты являются источником триптофана, аминокислоты, играющей ключевую роль в выработке серотонина, важного для настроения человека соединения.

Топ ферментированных продуктов, идеальных для вашего мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании, которое пока находится на начальной стадии, сравнивались данные секвенирования более 200 ферментированных продуктов со всего мира для выявления метаболитов, известных как полезные для здоровья мозга.

Исследователи были удивлены, обнаружив, что почти все ферментированные продукты, среди которых, например, был чайный гриб, которые они тестировали, обладают способностью улучшать здоровье кишечника и мозга.

Рамия Баласубраманиан, член исследовательской группы, объяснила, что ферментированные продукты на основе сахара и ферментированные продукты на основе овощей были наиболее полезны для здоровья кишечника и мозга.

Команда планирует подвергнуть ферментированные продукты, занявшие первые места в рейтинге, тщательному тестированию, чтобы выяснить, как эти метаболиты влияют на мозг.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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