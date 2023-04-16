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Ученые выяснили, с чем связано удушение во время секса

Психологи из Университета штата Индиана выявили, что удушение во время секса имеет отношение к депрессии, тревожности, чувству одиночества и ощущению грусти. Соответствующая научная публикация появилась в журнале The Journal of Sex & Marital Therapy.

Ученые выяснили, с чем связано удушение во время секса
© Pxhere

Для исследования более четырех тысяч человек рассказали, душил ли их партнер во время секса в последнем месяце и в прошлом году. Помимо этого, респонденты предоставили информацию о состоянии своей психики за эти же периоды времени.

Выяснилось, что удушение во время полового акта более пяти раз было у трети опрошенных женщин и у 6% респондентов-мужчин. Оно оказалось связанным со всеми четырьмя психическими проблемами, хотя у мужчин не наблюдалось корреляции с тревогой у мужчин.

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По словам ученых, удушение как сексуальная практика распространено у молодых людей в США. В связи с этим особенно важным представляется установить ее причины и последствия, а также выяснить, что в большей степени создает неприятное состояние у респондентов: удушье или проблемы психики.

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