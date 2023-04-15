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2 часа назад

Врачи нашли способ предотвратить потерю зрения из-за дистрофии заднего слоя роговицы

Газета.Ru

Ученые из Университета Лаваля нашли возможное лечение наследственной дистрофии роговицы, которая часто приводит к слепоте. Исследоване опубликовано в журнале Scientific Reports.

Найден способ предотвратить потерю зрения из-за дистрофии роговицы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

У людей с эндотелиальной дистрофией роговицы Фукса происходит прогрессирующая потеря зрения, которая может привести к слепоте. Это основная причина трансплантации роговицы, но нехватка трансплантатов затрудняет ее лечение.

У людей с этим заболеванием эндотелиальные клетки в задней части роговицы погибают быстрее, чем у здоровых людей. Когда клетки отмирают, роговица становится влажной и мутной, что может привести к полной слепоте.

В предыдущем исследовании авторы показали, что у людей с этим заболеванием митохондрии быстро истощаются, что приводит к гибели клеток. Дистрофия эндотелия роговицы происходит у всех людей, но настолько медленно, что у большинства не возникает проблем, связанных с этим.

В новом исследование ученые использовали больной эндотелий, удаленный при пересадке роговицы. Им удалось спасти клетки, близкие к смерти, с помощью инъекций митохондрий. В результате смертность упала с 60% до 10%.

Ученые считают, что для пациентов на ранних стадиях дистрофии Фукса инъекция митохондрий была бы безобидной процедурой, гораздо менее инвазивной, чем трансплантация роговицы.

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