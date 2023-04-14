$81.68-0.4290.00+0.24
1 час назад

Ученые создали инструмент для изучения гепатита В, который открывает путь к излечению

Моя Москва.онлайн

Известно, что вирусы гепатита С и B способны разрушать клетки печени. Как отмечает издание Центральная Служба Новостей, зачастую это может приводить к смертельному циррозу или раку.

Ученые создали инструмент для изучения гепатита В
Фото: MymskMymsk

При этом, ученные смогли разработать противовирусные препараты, способные излечивать 95 процентов инфекций гепатита С (HCV), а вот гепатиту В (HBV) удается ускользать от эффективных терапевтических средств. Каждый год от этой болезни умирает около одного миллиона человек во всем мире.

В настоящее время специалисты из лаборатории нобелевского лауреата Чарльза М. Райса продолжают активную работу над новым подходом к изучению гепатита В. Новая методика может позволить получить ученым-медикам гораздо более четкое представление о поведении вируса. В конечном итоге это может открыть новые пути к получению эффективных лекарств.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий