Ученые создали инструмент для изучения гепатита В

Известно, что вирусы гепатита С и B способны разрушать клетки печени. Как отмечает издание Центральная Служба Новостей, зачастую это может приводить к смертельному циррозу или раку.

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При этом, ученные смогли разработать противовирусные препараты, способные излечивать 95 процентов инфекций гепатита С (HCV), а вот гепатиту В (HBV) удается ускользать от эффективных терапевтических средств. Каждый год от этой болезни умирает около одного миллиона человек во всем мире.