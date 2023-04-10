Ученые выяснили, какие бактерии могут вызвать рак легкого

В Кузбассе ученые проанализировали образцы мокроты пациентов с различными формами рака легкого. Выяснилось, что количество стрептококков, бацилл, гемелл и гемофилюс в их составе значительно выше, чем в образцах здоровых пациентов.

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По данным ученых, большая часть бактерий в процессе своей жизнедеятельности так же, как и вирусы, могут вызывать повреждения молекул ДНК в клетках. Это, в свою очередь, приводит к появлению злокачественных новообразований.

В исследовании Кемеровского государственного университета приняли участие более 100 здоровых и 100 больных раком легкого человек.

- Основными факторами риска развития этого заболевания были активное курение или профессиональное воздействие канцерогенов, в особенности работа на производстве, - сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Ученые использовали технологию массового параллельного секвенирования. Сначала мокроту очищали от ненужных веществ вроде грибков и вирусов, затем из нее выделяли и получали множество копий одного из основных генов бактерий - 16S-РНК. Готовые образцы геномных библиотек бактериальной ДНК затем секвенировали на специальном приборе.

Результаты исследования опубликованы в международном журнале. Выяснилось, что при всех формах рака легкого в составе микробиоты дыхательных путей имеются определенные особенности. В частности, в мокроте онкобольных пациентов чаще встречаются бактерии рода стрептококков, бацилл, гемелл и гемофилюс.

По мнению ученых, стрептококки группы B - наиболее вероятные биомаркеры рака легкого. Для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования. Они необходимы, поскольку начальные этапы заболевания проходят практически незаметно из-за отсутствия у легких нервных окончаний.