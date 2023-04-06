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6 минут назад

Найдено блокирующее прогрессирование артрита растительное соединение

Lenta.ru

Ученые из Университета Осаки (Япония) нашли растительное соединение, которое блокирует прогрессирование ревматоидного артрита. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Immunology.

Найдено блокирующее прогрессирование артрита растительное соединение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В предыдущей работе команда выявила, что удаление гена COMMD3 приводит к деградации гена COMMD8, кодирующего белок для антител. В итоге количество клеток, создающих антитела, уменьшилось, что доказывает важную роль системы COMMD3/8 в аутоиммунном ответе.

Теперь специалисты на животной модели мышей с ревматоидным артритом подавили экспрессию COMMD3, как только у подопытных проявлялись первые симптомы заболевания. Таким образом, развитие заболевания остановилось. Затем внимание было сосредоточено на поиске вещества, которое будет препятствовать образованию COMMD3/8. Наиболее подходящим кандидатом оказался целастрол.

Это активное соединение содержится в Tripterygium wilfordii, также известном как Триптеригиум Вильфорда — растение из семейства Бересклетовых, применяемое в китайской народной медицине. Известно, что Триптеригиум обладает противовоспалительными свойствами, хотя механизм этого действия не был полностью изучен. Исследование показало, что целастрол связывается с COMMD3 и предотвращает образование комплекса COMMD3/8, тем самым блокируя реакцию антител и останавливая развитие ревматоидного артрита.

Поскольку COMMD3/8 играет основную роль в аутоиммунных заболеваниях, то целастрол потенциально возможно использовать и при других аутоиммунных состояниях, например, при болезни Крона или диабете первого типа.

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