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3 часа назад

Медики обнаружили, что ожирение опаснее для сердец людей с предрасположенностью к худобе

Газета.Ru

Ученые из Каролинского института выяснили, что у людей с генетической предрасположенностью к высокому весу риск развития сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у людей, набравших вес только из-за образа жизни. Исследование опубликовано в журнале eClinicalMedicine.

Медики: ожирение опаснее для сердец людей, предрасположенных к худобе
Фото: Газета.руГазета.ру

Авторы отметили, что хорошо известно: высокий ИМТ в среднем возрасте увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Новое исследование показало, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением сильно различается.

Исследователи использовали данные более 15 тысяч близнецов из Шведского реестра близнецов. Связь между ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями была в два раза сильнее у людей с генетической предрасположенностью к низкому ИМТ по сравнению с людьми с ожирением, обусловленным генетическими факторами.

Ученые подчеркнули, что риск сердечно-сосудистых заболеваний был выше у всех людей с избыточным весом или ожирением по сравнению с людьми со здоровым весом. Однако результаты также показывают, что ожирение, в основном вызванное генетическими факторами, может не иметь такого же неблагоприятного воздействия на здоровье, как ожирение, вызванное другими факторами.

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