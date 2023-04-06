Медики: ожирение опаснее для сердец людей, предрасположенных к худобе

Ученые из Каролинского института выяснили, что у людей с генетической предрасположенностью к высокому весу риск развития сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у людей, набравших вес только из-за образа жизни. Исследование опубликовано в журнале eClinicalMedicine.

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Авторы отметили, что хорошо известно: высокий ИМТ в среднем возрасте увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Новое исследование показало, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением сильно различается.

Исследователи использовали данные более 15 тысяч близнецов из Шведского реестра близнецов. Связь между ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями была в два раза сильнее у людей с генетической предрасположенностью к низкому ИМТ по сравнению с людьми с ожирением, обусловленным генетическими факторами.