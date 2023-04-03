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Доказано: инъекции ботокса изменяют активность мозга

Разглаживание морщин с помощью ботокса может вызвать больше проблем, чем решить. Недавнее исследование показало, что эти инъекции могут затруднить распознавание эмоций.

Доказано: инъекции ботокса изменяют активность мозга
© Ferra.ru

Международная команда учёных просканировала мозг десяти женщин в возрасте от 33 до 40 лет до того, как им сделали инъекции ботокса, и ещё раз через две-три недели. Участники оказались не в состоянии хмуриться или улыбаться всем лицом.

Во время фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии) участники просматривали фотографии злых и счастливых лиц, чередующиеся с нейтральными изображениями. После введения ботокса у добровольцев наблюдалась измененная активность миндалевидного тела при взгляде на сердитые и счастливые лица и в веретенообразной извилине при взгляде на счастливых.

Таким образом, ботокс мешает людям инстинктивно повторять выражения лица и испытывать одни и те же эмоции.

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