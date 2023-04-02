Развеян миф о положительном влиянии тренировок на депрессию

Ученые из Университета Неймегена в Нидерландах установили, что физические упражнения могут усиливать симптомы депрессии у людей, склонных к размышлениям. Результаты работы исследователей были опубликованы в журнале Cognitive Behaviour Therapy.
В рамках работы команда набрала выборку из 100 человек, которые занимаются физическими упражнениями не чаще одного раза в неделю. Сначала все добровольцы прошли анкетирование для оценки депрессивных симптомов, склонности к размышлениям и общего уровня активности.
Затем, чтобы вызвать негативное настроение, участникам было предложено посмотреть фрагмент из драматического фильма. После просмотра часть добровольцев отправили заниматься физическими упражнениями, а часть – на отдых. В конце все снова прошли анкетирование и рассказали о воспоминаниях во время отдыха и тренировки.
Общепринято, что физические упражнения помогают бороться с симптомами депрессии и улучшают настроение. Однако исследование этого не подтвердило. Как и ожидалось, участники сообщили о повышении негативного настроения после просмотра фрагмента фильма. После физических упражнений настроение добровольцев не улучшилось, однако появился энтузиазм и прилив бодрости.
«Наше исследование показало, что одной тренировки недостаточно для улучшения настроения. Скорее, это может даже усугубить эти депрессивные когнитивные процессы у некоторых людей, которые склонны к размышлениям. Одно из объяснений этого открытия заключается в том, что люди, склонные к размышлениям, возможно, испытывали стресс во время занятий в лаборатории. Упражнения не были начаты добровольно и могут сильно отличаться от обычных упражнений, таких как пробежка на природе или прослушивание отличной музыки во время бега на беговой дорожке в тренажерном зале. Поэтому нужны повторные исследования», – отметили ученые.