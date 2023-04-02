Развеян миф о положительном влиянии тренировок на депрессию

«Наше исследование показало, что одной тренировки недостаточно для улучшения настроения. Скорее, это может даже усугубить эти депрессивные когнитивные процессы у некоторых людей, которые склонны к размышлениям. Одно из объяснений этого открытия заключается в том, что люди, склонные к размышлениям, возможно, испытывали стресс во время занятий в лаборатории. Упражнения не были начаты добровольно и могут сильно отличаться от обычных упражнений, таких как пробежка на природе или прослушивание отличной музыки во время бега на беговой дорожке в тренажерном зале. Поэтому нужны повторные исследования», – отметили ученые.