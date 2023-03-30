$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Нерегулярный сон на 30% увеличивает риск артериальной гипертензии

runews24.ru

Учёные Университета им. Флиндерса (Австралия) выявили прямую связь между нарушением режима сна и развитием стойкой гипертонии. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Hypertension.

Малое количества сна, как и слишком большое, или нарушение биологического ритма влечёт за собой риск артериальной гипертензии на 30%. И более всего этому подвержены мужчины от 30 до 50 лет.

Участниками исследования, которое проводилось девять месяцев, стали более 12 тысяч человек, из которых 80% были мужчины среднего возраста. Они отслеживали своё самочувствие, артериальное давление и ежедневно передавали учёным.

«Мы обнаружили связь между развитием артериальной гипертензии и нарушением режима сна, а также сокращением его времени», - рассказала сотрудник университета Ханна Скотт.

Учёные настаивают, что для здоровья вредно изменять количество сна и нарушать его режим. При этом вредно не только спать менее шести часов, но и более девяти часов.

«Нарушение режима сна, как и уменьшение его времени до менее чем шести часов или увеличение до более чем девяти часов, существенно повышает риск развития артериальной гипертензии и негативно влияет на общее состояние сердечно-сосудистой системы», - добавляют авторы исследования, уточняя, что нарушение сна более чем на 30 минут уже влечёт рост вероятности развития артериальной гипертензии на 32%.

В университете намерены продолжить исследования, расширив список показателей и увеличив количество участников.

Наука,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий