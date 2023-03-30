Учёные Университета им. Флиндерса (Австралия) выявили прямую связь между нарушением режима сна и развитием стойкой гипертонии. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Hypertension.

Малое количества сна, как и слишком большое, или нарушение биологического ритма влечёт за собой риск артериальной гипертензии на 30%. И более всего этому подвержены мужчины от 30 до 50 лет.

Участниками исследования, которое проводилось девять месяцев, стали более 12 тысяч человек, из которых 80% были мужчины среднего возраста. Они отслеживали своё самочувствие, артериальное давление и ежедневно передавали учёным.

«Мы обнаружили связь между развитием артериальной гипертензии и нарушением режима сна, а также сокращением его времени», - рассказала сотрудник университета Ханна Скотт.

Учёные настаивают, что для здоровья вредно изменять количество сна и нарушать его режим. При этом вредно не только спать менее шести часов, но и более девяти часов.

«Нарушение режима сна, как и уменьшение его времени до менее чем шести часов или увеличение до более чем девяти часов, существенно повышает риск развития артериальной гипертензии и негативно влияет на общее состояние сердечно-сосудистой системы», - добавляют авторы исследования, уточняя, что нарушение сна более чем на 30 минут уже влечёт рост вероятности развития артериальной гипертензии на 32%.