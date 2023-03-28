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2 часа назад

Новая форма омега-3 снизила риск ухудшения зрения при болезни Альцгеймера

Lenta.ru

Ученые Иллинойского университета в Чикаго в США (UIUC) разработали новую форму жирной кислоты омега-3, которая способна снизить риск ухудшения зрения при болезни Альцгеймера. Результаты работы представлены на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии в Сиэтле, краткий пересказ приводит издание Medical Xpress.

Новая форма омега-3 снизила риск ухудшения зрения при Альцгеймере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Созданное соединение представляет собой уникальную лизофосфолипидную форму докозагексаеновой кислоты под названием LPC-DHA. Обычно омега-3 содержится в добавках в пищу с рыбьим жиром в форме триацилглицерола. Этот вид полезен для здоровья многих систем организма, но, к сожалению, не достигает глаз, поскольку не может попасть из кровотока в сетчатку.

В эксперименте на мышах специалисты тестировали LPC-DHA в дозировке эквивалентной 250-500 миллиграммам омега-3 жирных кислот в день у людей. Через шесть месяцев у подопытных с симптомами, напоминающими болезнь Альцгеймера у людей, которых ежедневно кормили LPC-DHA, наблюдалось увеличение содержания DHA в сетчатке на 96 процентов. Кроме того, у них была улучшены структура и функция сетчатки.

Исследователи пришли к выводу, что добавки нового омега-3 могут помочь предотвратить снижение зрения при болезни Альцгеймера. Данный метод также в перспективе полезен при других заболеваниях, при которых дефицит DHA и ухудшение зрения являются взаимосвязанными. Пока что результаты испытаний предварительные — чтобы их подтвердить, следует провести исследования на людях.

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