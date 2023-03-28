Что такое гиппокамп и когда его нужно обследовать

В височных долях находится часть мозга, работа которой сильно сказывается на том, каким будет каждый человек. Буквально на его личности. Почему так важен гиппокамп, читайте в статье «Рамблера».

Гиппокамп — это парная структура, части которой связаны между собой нервными волокнами. И хотя по гиппокампу находится в каждом полушарии мозга, принято называть этот орган в единственном числе.

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Если сказать кратко, то гиппокамп отвечает за нашу память. И не только кратковременную. Считается, что благодаря нормальному функционированию органа наши впечатления и знания направляются в отдел мозга, отвечающий за долговременную память. Так рождаются воспоминания.

Здесь возникает интересный вывод. Мы – это наши воспоминания и воображение. И гиппокамп как раз-таки участвует в формировании и того, и другого. То есть, от височной части мозга зависит, кто вы и как себя представляете миру.

А еще передняя часть гиппокампа связана с процессом управления эмоциями, запускаемым миндалевидным телом. К такому выводу пришли ученые Университета Торонто. Анетт Шумахер (Anett Schumacher) и ее коллеги провели эксперимент: они наблюдали за поведением крыс с целью исследовать цепочку «приближение — избегание». В статье по следам проведенного лабораторного опыта специалисты предположили, что аномальная работа гиппокампа может быть причиной патологической тревоги с последующей апатией.

Также гиппокамп способен производить новые нейроны, что умеют далеко не все отделы мозга. Нейрогенез позволяет нам усваивать новые знания. Например, о пространстве и нашем местоположении. Было проведено исследование в 2000 году, в результате которого выяснилось, что у водителей такси в Лондоне гиппокамп увеличен. Ведь им приходится запоминать бесчисленное количество маршрутов – в силу особенностей своей профессии.

Кстати глюкокортикоидные гормоны препятствуют процессу нейрогенеза и, как следствие, формированию новых воспоминаний. Так что на работу гиппокампа влияет количество сахара в крови. Чем его больше, тем сильнее страдает отдел мозга. Нередко это становится причиной серьезного угнетения когнитивных функций мозга в пожилом возрасте.

Зачем нужно исследовать гиппокамп? Чтобы исключить эпилепсию и болезнь Альцгеймера. Например, одним из ранних признаков деменции может быть уменьшение объема гиппокампа. А склеротические изменения и нарушение функционирования нередко связаны с эпилептическими реакциями – в 65% случаев. Наиболее безопасным и результативным способом диагностики в любом возрасте считается магнитно-резонансная томография гиппокампа. Она не оказывает лучевой нагрузки на организм – это тоже плюс.