Почему полезно общаться с незнакомцами

Многие из нас опасаются общения с незнакомцами. А между тем эксперты выяснили, что разговоры со случайными людьми благоприятно сказываются на психоэмоциональном состоянии. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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По данным исследования Джулианы Шредер, психолога из Калифорнийского университета в Беркли, общение с незнакомцами вызывает у людей более положительные эмоции, чем уединение.

Группа ученых изучала эмоциональное состояние людей в общественном транспорте. В ходе работы специалисты выяснили: люди, которые по инструкции начинали разговаривать с попутчиками или водителями такси, отмечали более положительные впечатления от поездки, чем те, кто ехал в тишине.

Эксперты также проверили, что происходит с эмоциональным состоянием тех людей, с которыми заговорили. Оказалось, что положительные эмоции испытывают обе стороны: и те, которые заговорили, и те, с которыми заговорили.

Ученые попросили другую группу добровольцев просто представить такой разговор. Они были уверены, что опыт окажется негативным, но произошла обратная ситуация.

Исследователи также отметили, что выявленный эффект справедлив не только в отношении незнакомцев, но и просто малознакомых людей: тех, с кем вы пересекаетесь в спортзале, на прогулке с собакой или в кафе у дома. Постоянно взаимодействие с этими людьми также способствует социальному и эмоциональному благополучию.