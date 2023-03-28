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4 часа назад

Почему полезно общаться с незнакомцами

Мира Маркина

Многие из нас опасаются общения с незнакомцами. А между тем эксперты выяснили, что разговоры со случайными людьми благоприятно сказываются на психоэмоциональном состоянии. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему полезно общаться с незнакомцами
Фото: UnsplashUnsplash

По данным исследования Джулианы Шредер, психолога из Калифорнийского университета в Беркли, общение с незнакомцами вызывает у людей более положительные эмоции, чем уединение.

Группа ученых изучала эмоциональное состояние людей в общественном транспорте. В ходе работы специалисты выяснили: люди, которые по инструкции начинали разговаривать с попутчиками или водителями такси, отмечали более положительные впечатления от поездки, чем те, кто ехал в тишине.

Эксперты также проверили, что происходит с эмоциональным состоянием тех людей, с которыми заговорили. Оказалось, что положительные эмоции испытывают обе стороны: и те, которые заговорили, и те, с которыми заговорили.

Ученые попросили другую группу добровольцев просто представить такой разговор. Они были уверены, что опыт окажется негативным, но произошла обратная ситуация.

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Исследователи также отметили, что выявленный эффект справедлив не только в отношении незнакомцев, но и просто малознакомых людей: тех, с кем вы пересекаетесь в спортзале, на прогулке с собакой или в кафе у дома. Постоянно взаимодействие с этими людьми также способствует социальному и эмоциональному благополучию.

"Разговор с незнакомым человеком даст ощущение, что вас видят и признают, а ощущение общности с ним напомнит вам о вашей общности со всеми людьми", – отметил Джиллиан Сэндсторм, психолог из Эссекского университета.

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