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29 минут назад

Создан метод увеличения выживаемости после остановки сердца

Lenta.ru

Американские ученые из Института медицинских исследований имени Файнштейна создали метод увеличения выживаемости после остановки сердца с помощью трансплантации митохондрий. Выводы работы опубликованы в журнале BMC Medicine.

Создан метод увеличения выживаемости после остановки сердца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что в случае остановки сердца наступает гипоксия или ишемия из-за прекращения доставки кислорода в мозг или другие органы. Уже спустя десять минут формируется серьезное повреждение головного мозга. Чем раньше происходит восстановление работы сердца, тем меньше последствий для здоровья пациента в будущем.

В новом эксперименте на мышах специалисты протестировали подход, направленный на уменьшение повреждений и сокращению вероятности смертельных исходов в результате остановки сердца на 36 процентов.

Метод заключается в пересаживании больному молодых донорских митохондрий — элементов клеток, которые вырабатывают АТФ — энергетические блоки. Для генерации АТФ необходим непрерывный доступ кислорода, который поступает из крови. Соответственно, когда кровь перестает перекачиваться остановленным сердцем, митохондрии больше не могут вырабатывать энергию, и вскоре клетка погибает. Наиболее подверженным органом в таком случае становится мозг.

С помощью подсаженных митохондрий родные митохондрии организма могут самостоятельно восстанавливаться посредством деления. Эту идею решили сначала проверить на клеточных культурах, а после успешного завершения эксперимента — на 33 крысах. Подопытным остановили сердца на десять минут, а затем реанимировали и подсадили разные виды митохондрий (свежие, замороженные).

При трансплантации свежих митохондрий 72-часовая выживаемость составила 91 процент по сравнению с 55 процентами в контрольной группе без подсадки митохондрий. Такие показатели ученые связывают с улучшением быстрого восстановления лактата, уровней глюкозы, мозговой микроциркуляции, неврологической функции и уменьшением повреждения легких.

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