Разработан способ борьбы с возрастной дегенерацией мышц

Португальские ученые из Института молекулярной медицины Жоао Лобо Антунеша разработали способ борьбы с возрастной дегенерацией мышц с помощью модуляции функции иммунных клеток. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Aging.

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В процессе исследования на животной модели мышей специалисты сосредоточили свое внимание на белке MANF, который регулирует функцию макрофагов, повышая их способность очищать шлаки в необходимой мышце. Макрофаги — это тип иммунных клеток, которые могут поглощать и выводить мертвые и ненужные частицы внутри организма.

Макрофаги у пожилых испытуемых имели пониженный уровень MANF, что приводило к худшей регенерации. Причем если у молодых мышей уменьшить показатели этого белка, у них наблюдаются те же проблемы с мышцами, что и у старых грызунов. Напротив, искусственное повышение MANF позволяет ускорять регенерацию мышц. Открытие может лечь в основу новых методов омоложениях органов и мышц, что потенциально позволит увеличить продолжительность жизни за счет задержки возрастных заболеваний.