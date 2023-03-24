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1 час назад

В Нидерландах испытали две вакцины от птичьего гриппа

Rosng.ru

Вагенингенское биоветеринарное исследовательское бюро из Нидерландов протестировало два ветпрепарата от гриппа птиц, сообщает Reuters со ссылкой на властей страны.

В Нидерландах испытали две вакцины от птичьего гриппа
Фото: Rosng.ruRosng.ru

Речь идёт о вакцинах от немецкой и французской компаний Boehringer Ingelheim и Ceva Animal Health. При первом же эксперименте, проведённого в контролируемой среде среди цыплят, они подтвердили свою эффективность против высокозаразного птичьего гриппа.

Названия препаратов, рекомендации к применению и другие детали пока не сообщаются.

Как уточнили в правительстве страны, новые средства не только защищали поголовье от симптомов в лабораторных условиях, но и препятствовали распространению болезни.

В ближайшее время учёные бюро проведут полевые испытания эффективности вакцин в более суровых условиях. Они пройдут в течение более чем года и будут исследовать восприимчивость цыплят к вирусу после вакцинации.

В рамках европейской программы Нидерланды тестируют вакцины против птичьего гриппа на курах-несушках. Ранее они исследовали ещё две из них – от болгарских компаний Huvepharma и Merck Sharp & Dohme (MSD), но эти препараты оказались не настолько эффективны. Из других стран подобные средства тестируют Италия и Франция – на индюках и утках соответственно.

Большинство этих тестов основаны на существующих вакцинах и адаптированы к конкретному распространённому на сегодня в Европе штамму H5N1, который распространяется в Европе.

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