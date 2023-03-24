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3 часа назад

Ортодонт раскрыла тонкости работы брекетов

РИА "ФедералПресс"

Россиянам рассказали, почему так важно исправлять прикус и следить за здоровьем зубов. Стоматолог-ортодонт Каролина Каркусова перечислила все тонкости работы брекет-системы.

Ортодонт раскрыла тонкости работы брекетов
Фото: UnsplashUnsplash

«Брекеты хорошо справляются со своей задачей в тех случаях, когда проблема связана с неправильным положением зубов или положением челюстей относительно друг друга», – отмечает стоматолог.

По словам Каркусовой, помощь и ортодонта, и челюстно-лицевого хирурга понадобится в случае выявления скелетных патологий, например при недоразвитии или переразвитии челюстей. В этом случае операция будет связана с исправлением каркаса нижней челюсти, а не со скученностью зубов. Ортодонтическое лечение это не только красивая улыбка, оно затрагивает физиологию организма. Задача ортодонта существенно улучшить здоровье ваших зубов. Брекеты не случайно устанавливаются на весь ряд.

«Если мы установим брекеты только на центральные зубы, они поменяют свое положение относительно боковых зубов и будут приносить дискомфорт или негармонично выглядеть. Рациональное ортодонтическое вмешательство задействует все зубы в зубном ряду», – подчеркивает стоматолог.

После элайнеров, также как и после брекетов, устанавливают ретейнеры. Это закрепляющий механизм, после исправления прикуса ротовой полости. Каркусова подчеркивает, что ретейнеры нужны, чтобы закрепить зубы на новом месте. Для этого потребуется время, после перемещения корни зубов внутри челюстной пластины должны обрасти костной тканью.

«На этот период мы используем ретейнеры и капы.. Их задача обеспечить хороший результат долгой работы – как врача, так и пациента», – подытожила врач.

Напомним, исправить прикус и добиться идеальной улыбки в наше время можно с помощью брекетов. Однако некоторые пациенты носят их намного дольше, чем планировали. С чем это связано, «ФедералПресс» рассказала стоматолог-ортодонт Каролина Каркусова.

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