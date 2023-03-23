Ученые: жирная и сладкая еда изменяет активность мозга

Совместная группа ученых из Йельского университета (США) и Института метаболических исследований Макса Планка в Германии провела любопытное исследование, в ходе которого было установлено, что привычка есть жирную или сладкую пищу изменяет мозговую активность и формирует устойчивое предпочтение употреблять менее полезные продукты.

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В ходе двухмесячных экспериментов ученые два раза в день одной группе участников давали йогурты с высокой концентрацией сахара и жира. Другой группе испытуемых предлагали обезжиренный йогурт с низким содержанием сахара. При этом общий рацион всех участников существенным корректировкам не подвергался.

На финише исследования участников попросили оценить вкус пудингов с разным содержанием жира и яблочных соков с разным содержанием сахара. Тем испытуемым, которые попробовали очень сладкий пудинг с высоким содержанием жира, не понравился обезжиренный пудинг, так же как и сок с низким содержанием сахара.

При этом во время употребления молочных коктейлей участники прошли МРТ, которая показала, что сладости повышают активность участков мозга у той группы, которая употребляла йогурт с высокой концентрацией сахара и жира. Для другой группы, напротив, это было не характерно, отмечает издание Cell Metabolism.