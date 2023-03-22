Древнейшие образцы коронавируса нашли в захоронении XVI века

Французские ученые обнаружили древнейшие известные образцы коронавируса у людей, похороненных в аббатстве Сен-Пьер. Останки датировали XVI веком, сообщает International Journal of Infectious Diseases.

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Известно, что вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19 – не единственный в ряду коронавирусов. Так, тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV) и ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV) вызвали вспышки в 2002-2003 и 2012-2020 годах и унесли несколько сотен жизней.

Ученым еще предстоит восстановить полную историю коронавирусов. Ранее антитела к ним выявили у пяти солдат, погибших во Франции в ходе Первой мировой войны в 1914 году. Находка в аббатстве Сен-Пьер оказалась гораздо старше.

Исследователи проанализировали образцы пульпы из зубов и челюстей десяти из 12 похороненных там людей. Все останки принадлежали мужчинам в возрасте от 30 до 60 лет (вероятно, монахам). В пробах двух человек выявили пептидные последовательности с 36 аминокислотами, которые указывали на присутствие коронавируса.