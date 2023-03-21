Ученые выяснили, как быстрее побеждать бактериальные инфекции

Ученые из Университета Альберты выяснили, что повышенная температура помогает быстро избавляться от бактериальной инфекции, восстанавливая поврежденные ткани. "Рамблер" расскажет об этом подобнее.

Фото: Unsplash Unsplash

Американские ученые провели исследование на глубоководных рыбах миксинах, представляющих собой одних из старейших ныне живущих видов с позвоночником.

Ученые вызвали лихорадку у рыб с бактериальной инфекцией и организм рыб отвечал на инфекцию так же, как и люди, у которых повышается температура при заражении.

В ходе исследования, ученые обнаружили, что рыбы, у которых возникла лихорадка, справлялись с бактериальной инфекцией быстрее, чем те особи, у которых температура не поднималась. При этом лихорадка не просто ускоряла процесс выздоровления, но и ослабляла воспаление, способствуя восстановлению поврежденных тканей.

Ученые отмечают, что повышенная температура считается нормальной реакцией организма на бактериальную инфекцию. Жаропонижающие препараты эффективно снимают жар, избавляя от дискомфорта, но их исследование показало, что именно лихорадка помогает бороться с болезнью.