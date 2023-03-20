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19 минут назад

Биологи предложили использовать женщин в коме в качестве суррогатных матерей

Газета.Ru

Ученые из Университета Осло сообщили, что женщины с диагностированной смертью мозга могут выносить ребенка и предложили использовать их в качестве суррогатных матерей. Заявление опубликовано в Journal of Theoretical Medicine and Bioethics.

Биологи предложили использовать женщин в коме в качестве суррогатных матерей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Беременность и роды сопряжены с огромным риском для здоровья и жизни женщин. Кроме того, существуют абсолютные противопоказания к беременности и родам. В новом отчете предлагается решение — использование женщин с мертвым мозгом в качестве суррогатных матерей.

Идея впервые возникла в 2000 году у израильской исследовательницы Розали Бер. Она отметила, что хотя концепция донорства целого тела может вызывать психологический дискомфорт, большинство этических проблем, которые могут быть с ним связаны, в равной степени относятся к обычному донорству органов.

Также авторы отчета считают, что если некоторые люди были бы готовы рассмотреть возможность пожертвования всего своего тела для вынашивания ребенка в случае смерти головного мозга, поэтому им нужно дать такую возможность.

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