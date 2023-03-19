Разработан микрочип, распознающий сразу 120 аллергенов

В пресс-службе университета рассказали, что в тест-систему включены антигены из пищи, пыльцы, эпидермиса, домашней пыли, животных, плесневых грибов и насекомых. Благодаря новому изобретению можно безошибочно вычислить аллерген по одной капле сыворотки крови.

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Разработчики уверяют, что чип безопасен для применения и контакт непосредственно с аллергеном исключен. Похожие технологии уже используются в разных странах, однако они были не адаптированы к российским аллергенам.