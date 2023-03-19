Как качество сна сказывается на продолжительности жизни

Согласно недавнему исследованию Чешской академии наук, для продолжительной жизни и крепкого здоровья важно не столько количество, сколько качество сна.

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По данным британского издания express.co, в исследовании приняли участие более 4 тысяч жителей Чехии, за состоянием которых наблюдали в течение 3 лет. Те, кто засыпал за 15 минут и не просыпался по ночам, чаще хвастались лучшим настроением. Эти люди были более довольными качеством своей жизни.

Исследование также предусматривало «социальную смену часовых поясов», то есть эффект, когда работа и социальная жизнь противоречат циркадным ритмам организма. Исследователи пришли к выводу, что продолжительность сна и разница в режиме в рабочие и выходные дни не так важны для качества жизни, как качество сна.