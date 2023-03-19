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2 часа назад

Ученые выяснили, что качество сна сказывается на продолжительности жизни

Волгоградская правда

Согласно недавнему исследованию Чешской академии наук, для продолжительной жизни и крепкого здоровья важно не столько количество, сколько качество сна.

Как качество сна сказывается на продолжительности жизни
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По данным британского издания express.co, в исследовании приняли участие более 4 тысяч жителей Чехии, за состоянием которых наблюдали в течение 3 лет. Те, кто засыпал за 15 минут и не просыпался по ночам, чаще хвастались лучшим настроением. Эти люди были более довольными качеством своей жизни.

Исследование также предусматривало «социальную смену часовых поясов», то есть эффект, когда работа и социальная жизнь противоречат циркадным ритмам организма. Исследователи пришли к выводу, что продолжительность сна и разница в режиме в рабочие и выходные дни не так важны для качества жизни, как качество сна.

При этом специалисты добавили, что, несмотря на однозначность результатов, пока неясно, снижает ли качество сна качество жизни или низкое качество жизни приводит к ухудшению сна. Эксперты сошлись во мнении, что следует исследовать большую популяцию, чтобы прийти к более объективным показателям.

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