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1 час назад

В Австралии создана система автоматической подачи инсулина для диабетиков

FBM.ru

Новая система автоматической доставки инсулина поможет людям с диабетом первого типа легче контролировать заболевание. Разработкой системы занимались эксперты из Университета Монаша, Мельбурнского университета и Института Бейкера.

В Австралии создана система автоматической подачи инсулина
Фото: FBM.ruFBM.ru

Как пишет журнал Advanced Materials, созданное устройство похоже на искусственную поджелудочную железу, которая быстро выделяет инсулин только в тех случаях, когда в этом нуждается организм. Контроль уровня сахара в крови достигается при помощи всего двух инъекций в сутки.

Существующие способы лечения нуждаются в непрерывном контроле уровня глюкозы на протяжении дня и многократного приёма тщательно рассчитанных доз. Кроме того, в учёт берутся режим питания, физические нагрузки, стресс и многие другие факторы.

Часто люди вынуждены делать по несколько инъекций в день. Определённые устройства для непрерывного контроля уровня глюкозы могут снизить или устранить необходимость в уколах, а инсулиновые насосы способны автоматически доставлять инсулин.

Стоит отметить, что не все пациенты могут позволить себе данные технологии из-за их высокой стоимости. Более того, такие устройства не всегда могут рассчитать точную дозу инсулина.

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