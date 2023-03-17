Тренировки связаны со снижением числа попыток суицида

Ученые из Университета Оттавы выяснили, что регулярные тренировки могут помогать людям с физическими или психическими расстройствами воздерживаться от самоубийства. Исследование опубликовано в Journal of Affective Disorders.

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Ранее было показано, что физические упражнения почти так же эффективны, как антидепрессанты и когнитивно-поведенческая терапия при лечении депрессии. Однако их влияние на суицидальное поведение изучено меньше.

Психиатры оценили 17 рандомизированных контролируемых испытаний с участием более тысячи человек. Они выяснили, что физические упражнения хорошо переносятся людьми с психическими или физическими заболеваниями. Кроме того, включение тренировок в терапию снизило количество попыток суицида.