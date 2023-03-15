Создана система автоматической доставки инсулина для больных диабетом

Ученые из Университета Монаша, Мельбурнского университета и Института Бейкера создали систему автоматической доставки инсулина. Разработка поможет больным диабетом первого типа легче контролировать свое заболевание. Результаты доклинического исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

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Новое устройство представляет собой искусственную поджелудочную железу, которая быстро выделяет инсулин только тогда, когда он действительно нужен организму. Предполагается, что контролировать уровень сахара в крови помогут всего две инъекции в день.

Существующие методы терапии вынуждают человека следить за глюкозой в течение всего дня и подразумевают многократный прием тщательно рассчитанных доз в зависимости от режима питания, физических нагрузок, стресса, болезни и других факторов. Некоторые пациенты делают себе до пяти инъекций в день.

Некоторые устройства непрерывного контроля уровня глюкозы устраняют или уменьшают необходимость в уколах, а инсулиновые помпы могут доставлять инсулин автоматически. Однако из-за дороговизны позволить себе эти технологии могут не все пациенты. Кроме того, девайсы не всегда способны рассчитать необходимое количество вводимого инсулина.