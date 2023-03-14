Ученые испытали лекарство, помогающее протрезветь

Американские учёные испытали лекарство, помогающее протрезветь. Исследователи из Юго-Западного медицинского центра в Техасе провели эксперимент, который может стать зачатком для создания инъекции, спасающей от похмелья. Исследование стандартно сначала провели на мышах. И если оно пройдёт успешно и на людях, то мир получит спасительное вещество. Идея его в том, чтобы облегчить работу врачей с пациентами в тяжёлом состоянии. Результаты появились в американском научном журнале Cell Metabolism.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Сначала учёные организовали опьянение всех испытуемых — ввели мышам разовую дозу этанола. Через час части участников эксперимента, когда они уже потеряли сознание, вкололи инъекцию гормона FGF21.

FGF21 — это фактор роста фибробластов 21, он вырабатывается в печени человека и грызунов.

В результате оказалось, что получившим дозу этого гормона понадобилось на 1,5 часа меньше времени для того, чтобы вернуться в сознание.

После этого учёные принялись ко второму этапу исследования. Они дали мышам меньшую дозу этанола, чтобы те остались в сознании, но потеряли координацию. После этого части грызунов снова вкололи гормон. В итоге и самцы, и самки, получившие его, гораздо быстрее смогли выпрямить тело и восстановить равновесие.

При этом у обеих групп мышей этанол из плазмы выводился с одинаковой скоростью, а концентрации этанола в головном мозге были одинаковыми. Учёные сделали вывод, что FGF21 защищает от индуцированной этанолом потери восстанавливающего рефлекса, при этом не влияя на процесс распада этанола.