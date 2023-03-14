Ученые испытали лекарство, помогающее протрезветь

Американские учёные испытали лекарство, помогающее протрезветь. Исследователи из Юго-Западного медицинского центра в Техасе провели эксперимент, который может стать зачатком для создания инъекции, спасающей от похмелья. Исследование стандартно сначала провели на мышах. И если оно пройдёт успешно и на людях, то мир получит спасительное вещество. Идея его в том, чтобы облегчить работу врачей с пациентами в тяжёлом состоянии. Результаты появились в американском научном журнале Cell Metabolism.
Сначала учёные организовали опьянение всех испытуемых — ввели мышам разовую дозу этанола. Через час части участников эксперимента, когда они уже потеряли сознание, вкололи инъекцию гормона FGF21.
FGF21 — это фактор роста фибробластов 21, он вырабатывается в печени человека и грызунов.
В результате оказалось, что получившим дозу этого гормона понадобилось на 1,5 часа меньше времени для того, чтобы вернуться в сознание.
После этого учёные принялись ко второму этапу исследования. Они дали мышам меньшую дозу этанола, чтобы те остались в сознании, но потеряли координацию. После этого части грызунов снова вкололи гормон. В итоге и самцы, и самки, получившие его, гораздо быстрее смогли выпрямить тело и восстановить равновесие.
При этом у обеих групп мышей этанол из плазмы выводился с одинаковой скоростью, а концентрации этанола в головном мозге были одинаковыми. Учёные сделали вывод, что FGF21 защищает от индуцированной этанолом потери восстанавливающего рефлекса, при этом не влияя на процесс распада этанола.
Также благодаря исследованию медики выяснили, что печень не только участвует в расщеплении алкоголя. Она ещё посылает гормональный сигнал в мозг, чтобы защитить его от вредных последствий интоксикации, в том числе от потери сознания и координации.