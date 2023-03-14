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20 минут назад

Лекарственный экстракт на основе диоскореи замедляет набор веса при ожирении

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В Институте физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН и Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете (СПХФУ) был разработан лекарственный экстракт из диоскореи, который может влиять на нарушения жирового и углеводного обменов, способствуя замедлению набора веса при ожирении.

Лекарственный экстракт на основе диоскореи замедляет набор веса
Фото: Runews24Runews24

О новом препарате, который будет выпускаться в виде сухого экстракта в капсулах, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказали сотрудники СПХФУ - заведующая кафедрой биохимии Марина Повыдыш и доцент кафедры фармакологии Дмитрий Ивкин.

Повыдыш пояснила, что учёные работали не с лекарственными растениями при разработке препарата, а с клеточной биомассой, которая была выращена в биореакторах специалистами Института физиологии растений.

«Свойства и химический состав таких структур зачастую достаточно сильно отличается от состава исходных растений», - уточнила Марина Повыдыш.

В составе диоскореи были обнаружены стероидные и тритерпеновые гликозиды, которые и влияют на метаболизм жиров и углеводов в организме человека. Эксперименты показали эффективность разработанного на основе этого растения экстракта.

«В результате применения лекарственного растительного препарата на основе диоскореи уменьшалась концентрация жировой ткани в организме», - рассказал Дмитрий Ивкин.

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