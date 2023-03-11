Новый тест предскажет рак мочевого пузыря за 10 лет до симптомов

Учёные разработали анализ мочи, который может предсказать рак мочевого пузыря у пациентов более чем за десять лет до того, как начнут проявляться симптомы. Тест ищет в выделениях признаки генетических мутаций.

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Новый тест UroAmp выявляет мутации в 60 генах. Его опробовали на образцах из исследования, в ходе которого в течение 10 лет отслеживалось состояние здоровья более 50 тысяч человек. В общей сложности у 40 участников развился рак мочевого пузыря в течение десятилетия. Исследовательская группа смогла протестировать образцы мочи 29 из этих участников, а также образцы почти 100 здоровых людей в качестве контроля.