Ученые опровергли миф о самом «безопасном» подсластителе

Эритол, который некоторые потребляют в больших количествах, ускоряет риск инсультов и инфарктов. Чрезмерное потребление этой добавки может привести к летальному исходу. Такое заявление сделали специалисты из Кливленда, передаёт Nature Medicine.

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В составе пищевых продуктов эритол находится под знаком Е968 – это искусственный заменитель сахара. Его активно используют для выпечки и десертов. Эритол также добавляют в жевательные резинки и средства гигиены для полости рта.

Существует миф, что эритол является одним из самых безопасных подсластителей в мире. Эксперты его опровергли.

В ходе эксперимента 1157 пациентов употребляли эритол. В результате те, у кого его уровень был сильно завышен, чаще переносили инсульты и инфаркты.