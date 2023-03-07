Проблема со сном, которая снижает риск развития деменции

Ученые из Медицинского университета штата Нью-Йорк обнаружили связь между тремя видами нарушений сна и риском развития деменции.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Preventive Medicine.

В своей работе ученые использовали данные национального исследования NHATS, которое проводилось с 2011 по 2021 год.

В работу были включены более 6 тыс. человек без деменции на момент начала исследования.

Команда выделила следующие виды нарушений сна: проблемы с засыпанием в течение 30 минут, использование снотворных, а также проблемы с засыпанием после пробуждения ночью.

Первые два вида были связаны с более высокими рисками развития деменции (на 51% и 30% соответственно), чем последний, при котором, наоборот, наблюдалось снижение этого риска на 40%.