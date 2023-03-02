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56 минут назад

Врачи раскрыли детали работы клеток лимфоузлов, связанных с аутоиммунными заболеваниями

Газета.Ru

Биологи выявили механизм функционирования TBM-макрофагов, при нарушении которого возникают аутоиммунные заболевания. Об этом сообщает ТАСС.

Врачи раскрыли детали работы клеток лимфоузлов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ряд болезней, вроде диабета первого типа и волчанки, возникают без каких-либо возбудителей или травм, в результате внутренних проблем организма. В подобных случаях нарушается естественный иммунитет человека, и «защита» организма начинает атаковать собственные ткани. Точная причина подобных патологий неизвестно, на это могут влиять как вирусы, так и генетические нарушения. Долгое время считалось, что решающую роль в развитии аутоиммунных заболеваний играют TBM-макрофаги, иммунные тельца, которые утилизируют мертвые клетки иммунной системы, смерть которых произошла при выработке антител к возбудителям инфекции внутри лимфоузлов. Без сбора погибших B-клеток начинается воспалительная реакция, из-за которой иммунитет может начать атаковать здоровые ткани.

Фан Три Гианг и его коллеги впервые проследили за работой TBM-клеток внутри лимфатических узлов живых мышей. Для проведения подобных опытов ученые модифицировали геном грызунов таким образом, что их макрофаги вырабатывали красное свечение. Эти вспышки света ученые отслеживали при помощи двухфотонного микроскопа, способного получать сверхчеткие изображения светящихся объектов.

Проведенные исследователями наблюдения показали, что TBM-клетки ведут себя совершенно не так, как другие типы макрофагов. Они не преследуют умирающие B-клетки, как это делают макрофаги, уничтожающие микробов, а распределяются равномерным образом по лимфатическим узлам и отлавливают те погибшие тельца, которые сближаются с ними на близкое расстояние.

В будущем ученые планируют провести наблюдения за TBM-клетками мышей, больных аналогом человеческой волчанки.

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