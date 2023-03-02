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4 часа назад

Разработано новое лекарство от слабоумия в старости

Ferra.ru

Команда исследовала соединение, которое разрушает белок, связанный с болезнью Альцгеймера. В результате испытаний на мышах симптомы болезни улучшились. Осталось, в том числе, провести исследования на людях.

Разработано новое лекарство от слабоумия в старости
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ученые разработали новую методику, которая в конечном итоге может привести к новым потенциальным методам лечения болезни Альцгеймера. В качестве “мишени” ученые взяли белок под названием p38, а точнее, его особую форму. Когда p38 проходит процесс модификации, называемый фосфорилированием, он превращается в активную форму белка, известную как p-p38.

После отбора ряда соединений, способных воздействовать на p-p38, группа выявила одно из них под названием PRZ-18002, которое эффективно не только ингибировало белок, но и разрушало его.

В ходе испытаний на мышиных моделях болезни Альцгеймера команда обнаружила, что PRZ-18002 успешно снижает уровень p38-пути. Это улучшило когнитивные способности животных, такие как пространственное мышление, и уменьшило химические процессы в мозге, связанные с болезнью, такие как накопление бляшек амилоид-бета.

Конечно, результаты, полученные на мышах, не всегда переносятся на людей, и этот метод, как и его предшественники, может потерпеть неудачу в клинических испытаниях. Но главное, что процесс пошел.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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