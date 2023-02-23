Ученые объяснили, почему некоторые продукты продлевают жизнь

Антиоксидант "астаксантин", которого много в морепродуктах, имеющих красноватую окраску, может увеличить продолжительность жизни на 20%. Правда, этот результат исследователи получили, экспериментируя не на людях, а на круглых червях, пишет Daily Express. Но главное - астаксантин активирует ген долголетия, общий для многих организмов.

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Наша генетика в значительной степени определяет продолжительность жизни, но не менее важны и условия, в которых мы живем - выбор здорового образа жизни помогает "спроектировать" работу генов так, чтобы жить дольше.

Недавние исследования, оценивающие нейрозащитные свойства астаксантина в отношении старения мозга, показывают, что включение в рацион трех видов морепродуктов (креветки, криль, красная рыба), в которых много этого антиоксиданта, улучшают показатели. У людей астаксантин помогал приостановить деградацию когнитивных функций, вызванную возрастными изменениями, в частности улучшал краткосрочную память.

Текущие исследования показывают, что астаксантин может продлить активную часть жизни животных благодаря своим антиоксидантным свойствам. Так, продолжительность жизни круглых червей, которых кормили астаксантином, увеличилась примерно на 20 процентов, препринт с результатами исследования опубликован в bioRxiv.

Кроме того, астаксантин регулирует аутофагию - процесс, который защищает клетки от стрессовых состояний. А в более ранних исследованиях, проведенных в Медицинской школе Бернса Гавайского университета, было доказано, что астаксантин активирует ген FOXO3, связанный с долголетием.