Препарат от псориаза помогает в борьбе с алкоголизмом

Ученые Орегонского университета считают, что препараты для лечения кожных заболеваний, например, псориаза, могут стать "многообещающим" лекарством от алкогольной зависимости.

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Результаты исследования команды опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation.

Речь идет о препаратах, содержащих апремиласт. Эта молекула модулирует работу медиаторов воспаления, что ведет к снижению воспалительной реакции. Исследователи посчитали, что вещество также поможет в борьбе с алкоголизмом.

Чтобы проверить свое предположение, авторы работы провели ряд экспериментов с веществом. Они протестировали его на двух моделях мышей, которые имели генетический риск чрезмерного употребления алкоголя.

В каждом случае апремиласт снижал употребление алкоголя. Это происходит за счет того, что вещество вызывает увеличение активности в прилежащем ядре. Эта область мозга участвует в системе вознаграждений, формировании удовольствия, смеха, зависимости, агрессии, страха и эффекта плацебо.

Затем исследователи набрали выборку из 51 человека, страдающих от алкоголизма, для двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования.