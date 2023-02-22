Как можно на 18% повысить выживаемость пожилых людей после операций

Ученые из Университета Питтсбурга выяснили, что учет «хрупкости» пожилого пациента позволяет снизить риск смерти после операции. Исследование опубликовано в журнале JAMA Surgery.
Хотя возраст может быть важным показателем вероятности возникновения осложнений после операции, он не дает полной картины состояния здоровья пациентов. Ученые предположили, что общее самочувствие пациента, включая его физические и когнитивные способности, может лучше отражать способность его организма восстанавливаться после операции.
В исследовании приняли участие более 50 тысяч пациентов, которые должны были пройти серьезную операцию. Перед встречей со своими хирургами пациенты заполняли краткий опрос для оценки «хрупкости». 1300 пациентов оказались более ослабленными. С ними хирурги провели дополнительную беседу о возможных рисках операции, а также их чаще направляли в центры пред- и послеоперационного ухода.
Эти меры позволили снизить риск смерти пациентов на 18%. Выживаемость оценивали спустя год после операции.
Ученые отметили, что нужны дальнейшие исследования, чтобы определить, какие вмешательства оказывают наибольшее влияние на результаты лечения пациентов.