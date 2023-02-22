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3 часа назад

Медики выяснили, как можно на 18% повысить выживаемость пожилых людей после операций

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Университета Питтсбурга выяснили, что учет «хрупкости» пожилого пациента позволяет снизить риск смерти после операции. Исследование опубликовано в журнале JAMA Surgery.

Как можно на 18% повысить выживаемость пожилых людей после операций
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хотя возраст может быть важным показателем вероятности возникновения осложнений после операции, он не дает полной картины состояния здоровья пациентов. Ученые предположили, что общее самочувствие пациента, включая его физические и когнитивные способности, может лучше отражать способность его организма восстанавливаться после операции.

В исследовании приняли участие более 50 тысяч пациентов, которые должны были пройти серьезную операцию. Перед встречей со своими хирургами пациенты заполняли краткий опрос для оценки «хрупкости». 1300 пациентов оказались более ослабленными. С ними хирурги провели дополнительную беседу о возможных рисках операции, а также их чаще направляли в центры пред- и послеоперационного ухода.

Эти меры позволили снизить риск смерти пациентов на 18%. Выживаемость оценивали спустя год после операции.

Ученые отметили, что нужны дальнейшие исследования, чтобы определить, какие вмешательства оказывают наибольшее влияние на результаты лечения пациентов.

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