Ученые выяснили, что зимой людям требуется больше спать

Новые исследования показывают, что, хотя люди не впадают в спячку, им может потребоваться больше сна в холодные месяцы, сообщает The Guardian со ссылкой на журнал Frontiers in Neuroscience.

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Группа ученых провела исследование сна пациентов (полисомнографию), испытывающих трудности со сном. Их поместили в специальные лаборатории, где они спали без будильника. Наблюдение за испытуемыми позволило сделать выводы, что зимой люди спят больше в фазе быстрого сна (REM-фаза, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга, признаком которой являются быстрые движения глаз. — «Газета.Ru»).

«Быстрый сон», который, как известно, напрямую связан с циркадными ритмами (циклическими колебаниями биопроцессов, связанных со сменой дня и ночи. — «Газета.Ru»), на которые влияет изменение освещения, зимой длился на 30 минут дольше, чем летом», — говорится в статье.

Исследование показало, что даже у жителей городов, испытывающих проблемы со сном, фаза быстрого сна более длительная зимой, чем летом, и менее глубокая осенью. Специалисты отмечают, что, если результаты исследования удастся воспроизвести у людей со здоровым сном, это станет первым доказательством того, что людям потребуется корректировать свои сонные привычки в зависимости от сезона — возможно, раньше засыпать в более темные и холодные месяцы.