Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
2 часа назад

Употребление алкоголя беременными изменило форму лица будущих младенцев

Ferra.ruиещё 3

Исследователи из Медицинского центра Эразма в Роттердаме выяснили, что употребление алкоголя матерями до и во время беременности может повлиять на форму лица их будущих детей.

Употребление алкоголя беременными изменило форму лица будущих младенцев
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В своей научной работе специалисты воспользовались технологиями искусственного интеллекта и глубокого обучения для анализа 3D-изображений лиц 3149 детей в возрасте девяти лет и 2477 детей в возрасте 13 лет.

По итогу они пришли к выводу, что существует чёткая корреляция между употреблением алкоголя матерями и изменениями формы лица. Более того — даже употребление менее 12 г алкоголя в неделю способно оказать влияние.

Стоит отметить, что врачи предупреждают — употребление большого количества алкоголя во время беременности может привести к алкогольному синдрому плода. А он, в свою очередь, способен привести к аномальному развитию лица, задержке роста и неврологическим аномалиям. Данный синдром также связан с рядом когнитивных и поведенческих проблем.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий