Употребление алкоголя беременными изменило форму лица будущих младенцев

Исследователи из Медицинского центра Эразма в Роттердаме выяснили, что употребление алкоголя матерями до и во время беременности может повлиять на форму лица их будущих детей.

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В своей научной работе специалисты воспользовались технологиями искусственного интеллекта и глубокого обучения для анализа 3D-изображений лиц 3149 детей в возрасте девяти лет и 2477 детей в возрасте 13 лет.

По итогу они пришли к выводу, что существует чёткая корреляция между употреблением алкоголя матерями и изменениями формы лица. Более того — даже употребление менее 12 г алкоголя в неделю способно оказать влияние.