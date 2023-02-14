Медики связали фруктозу с развитием деменции

Болезнь Альцгеймера обычно обусловлена накоплением воспалительных белков в мозге человека – они медленно разрушают нейроны, что оказывает негативное влияние на когнитивные функции. Авторы предполагают, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана питанием и постоянно включенным стремлением к поиску пищи.

Такое поведение обычно проявляется в голодные периоды. Оно блокирует все, что мешает эффективному поиску пищи, например, недавние воспоминания и внимание к времени. Фруктоза, разновидность сахара, помогает ослабить центры в мозге, которые отвечают за эти функции. Метаболизм фруктозы уменьшает приток крови к коре головного мозга, отвечающей за самоконтроль, а также к гиппокампу и таламусу. Между тем, кровоток увеличивается вокруг зрительной коры, связанной с пищевым вознаграждением.