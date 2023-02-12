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2 часа назад

Медики выяснили, что рождение крупного ребенка увеличивает риск диабета у матери

Газета.Ruиещё 3

Ученые из Университета Огайо выяснили, что женщины, родившие крупных детей, подвержены повышенному риску развития диабета в более позднем возрасте. Исследование опубликовано в American Journal of Obstetrics & Gynecology.

Рождение крупного ребенка увеличивает риск диабета у матери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее исследования показали, что диабет во время беременности (гестационный диабет), подвергает беременную женщину большему риску развития диабета 2-го типа в более позднем возрасте. Гестационный диабет также связан с повышенным риском рождения крупного ребенка. Однако не было известно, может ли рождение крупного ребенка само по себе повышать риск диабета у женщины.

Среди 4025 женщин без гестационного диабета, принявших участие в исследовании, 13% (535 человек) родили ребенка с весом, который превышал вес 90% детей того же возраста. Анализ показал, что через 10-14 лет после родов у тех, кто родил ребенка с большим весом, вероятность преддиабета или диабета была выше на 5-10%. Ученые также учли возраст, ИМТ, высокое кровяное давление и наследственность участниц.

Кроме того, очень крупные младенцы с большей вероятностью будут госпитализированы в отделение интенсивной терапии, а в более позднем возрасте у них разовьются осложнения со здоровьем, включая ожирение и диабет 2-го типа.

Исследование показало, что ученым необходимо тщательнее исследовать связь между беременностью и долгосрочными последствиями для здоровья матерей и детей.

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