Неврологи выяснили, что мешает людям с эпилепсией лечиться

Неврологи из университета Уэйк Форест в США установили, что люди с эпилепсией часто страдают от агорафобии (тревожное расстройство, связанное с боязнью открытых пространств и скоплений людей), что мешает лечению. Работа ученых опубликована в журнале Epilepsy Research.

«Мы знаем, что агорафобия может привести к трудностям в лечении пациентов из-за их нежелания приходить в публичные места, в том числе в больницы. Мы уверены, что в медицинском сообществе стоит обратить на эту проблему особое внимание и включить профилактику фобии в план лечения больных эпилепсией», – отметили исследователи.

В своей работе ученые проанализировали данные о 420 взрослых в возрасте от 18 до 75 лет с эпилепсией, которые в течение 14 лет проходили нейропсихологическое обследование в Медицинском центре Колумбийского университета в Нью-Йорке. Более трети участников сообщили о значительных симптомах агорафобии. Они также часто сопровождались признаками депрессии. Все это приводило к ухудшению качества жизни пациентов.