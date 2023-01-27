Врачи доказали безопасность органов от доноров с коронавирусом

Ученые из больницы Провиденс в Сиэтле продемонстрировали безопасность пересадки органов от доноров, недавно перенесших COVID. Исследование опубликовано в журнале Transplant Infectious Disease.

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В современной медицине пациенты вынуждены ждать донора органа в течение месяцев, а иногда и несколько лет. При этом все больше людей заражаются SARS-CoV-2, что ставит под вопрос безопасность полученных от них органов.

Более двух десятков национальных экспертов из Объединенной сети по обмену органами (OPTN) объединились, чтобы провести крупнейшее исследование безопасности трансплантатов от SARS-CoV-позитивных доноров.

Ученые сравнили 30-дневную выживаемость 1241 реципиента после пересадки органа от донора с положительным результатом на SARS-CoV-2 и почти 22 тысяч реципиентов, получишвих орагны от доноров без положительного теста на вирус.