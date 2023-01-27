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26 минут назад

Врачи доказали безопасность органов от доноров с коронавирусом

Газета.Ru

Ученые из больницы Провиденс в Сиэтле продемонстрировали безопасность пересадки органов от доноров, недавно перенесших COVID. Исследование опубликовано в журнале Transplant Infectious Disease.

Врачи доказали безопасность органов от доноров с коронавирусом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В современной медицине пациенты вынуждены ждать донора органа в течение месяцев, а иногда и несколько лет. При этом все больше людей заражаются SARS-CoV-2, что ставит под вопрос безопасность полученных от них органов.

Более двух десятков национальных экспертов из Объединенной сети по обмену органами (OPTN) объединились, чтобы провести крупнейшее исследование безопасности трансплантатов от SARS-CoV-позитивных доноров.

Ученые сравнили 30-дневную выживаемость 1241 реципиента после пересадки органа от донора с положительным результатом на SARS-CoV-2 и почти 22 тысяч реципиентов, получишвих орагны от доноров без положительного теста на вирус.

Выживаемость между двумя группами была одинаковой, что подтверждает безопасность органов. Также не было вероятных или доказанных случаев передачи COVID-19 от донора к реципиенту.

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