Общие «гены стресса» обнаружили у людей и крыс

Учёные из МФТИ и нескольких других российских научных центров провели исследование. Его основной целью было понять клеточные и молекулярные механизмы депрессии.

Фото: Ferra Ferra

Также специалисты изучали прочие связанные со стрессом нервно-психические расстройства у рыб, крыс и человека. Они старались найти общие гены, которые реагируют на стрессовые и депрессивные обстоятельства у данных живых организмов.

Исследователи сравнили общую РНК, синтезированную в тканях мозга нормальных крыс и крыс, содержавшихся в условиях хронического стресса. То же самое они сделали для полосатых рыбок данио и для людей.

Сообщается, что сами гены сравнивались на основе их родства, поскольку рыб, крыс и людей разделяет значительный эволюционный разрыв. По итогу учёные обнаружили семь генов, которые можно назвать общими «генами стресса». При этом их функции заметно различаются.