Деменция может быть излечима при утечке спинномозговой жидкости

Ученые из Медицинского центра Сидар-Синай выяснили, что у некоторых пациентов с диагностированной деменцией на самом деле может наблюдаться утечка спинномозговой жидкости, которая зачастую поддается лечению. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: Translational Research and Clinical Interventions.

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Спинномозговая жидкость циркулирует внутри и вокруг головного и спинного мозга, помогая защитить их от повреждений. При утечке жидкости может наблюдаться опущение мозга, что и вызывает симптомы слабоумия. Обнаружить это можно с помощью МРТ. В этом исследовании ученые провели МРТ 21 пациенту с симптомами поведенческой лобно-височной деменцией (ЛВД), и они обнаружили у девяти из них утечку спинномозговой жидкости. Им провели операцию, после чего симптомы деменции полностью исчезли.

Ученые отметили, что необходимо проверить, имеются ли утечки спинномозговой жидкости, при наличии в истории болезни сильных головных болей, которые уменьшаются, когда пациент ложится или значительной сонливости даже после достаточного ночного сна. Авторы добавили, что опущение мозга из-за утечки спинномозговой жидкости часто ошибочно принимают за мальформацию Арнольда-Киари.