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1 час назад

Molecular Psychiatry: выявлена связь между стрессом и развитием депрессии и ангедонии

FBM.ru

Научные специалисты из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты подтвердили способность стресса приводить к психиатрическим заболеваниям, таким как депрессия или ПТСР. Выяснилось, что это происходит в связи с изменениями в группе нейронов. Результаты исследования представлены в журнале Molecular Psychiatry, об этом информирует издание Lenta.ru.

Выявлена связь между стрессом и развитием депрессии и ангедонии
Фото: FBM.ruFBM.ru

В процессе научной работы учёные сосредоточились на гипоталамусе — части мозга, которая отвечает за выделение гормонов и регуляцию голода, жажды, настроения, а также сексуального желания и сна. В нем расположены нейроны, которые называют проопиомеланокортиновыми.

Специалисты интересовались поведением данных клеток на животной модели в ответ на десять дней хронического и беспорядочного стресса. В рамках эксперимента это подразумевало ограничение свободы, мокрые подстилки, наклоненные клетки и социальную изоляцию.

Оказалось, что стресс усиливает спонтанную активацию данных нейронов у самцов и самок мышей. Это вызывает ангедонию и депрессию у наблюдаемых. Причем в процессе подавления возбуждения нейронов поведенческие отклонения снижались. Потенциально на данный процесс можно будет повлиять с помощью нацеливания на калиевые каналы, что планируют проверить в новых исследованиях.

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