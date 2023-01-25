Выявлена связь между стрессом и развитием депрессии и ангедонии

Научные специалисты из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты подтвердили способность стресса приводить к психиатрическим заболеваниям, таким как депрессия или ПТСР. Выяснилось, что это происходит в связи с изменениями в группе нейронов. Результаты исследования представлены в журнале Molecular Psychiatry, об этом информирует издание Lenta.ru.

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В процессе научной работы учёные сосредоточились на гипоталамусе — части мозга, которая отвечает за выделение гормонов и регуляцию голода, жажды, настроения, а также сексуального желания и сна. В нем расположены нейроны, которые называют проопиомеланокортиновыми.

Специалисты интересовались поведением данных клеток на животной модели в ответ на десять дней хронического и беспорядочного стресса. В рамках эксперимента это подразумевало ограничение свободы, мокрые подстилки, наклоненные клетки и социальную изоляцию.