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2 часа назад

Загрязнение воздуха вызвало нарушения работы мозга

Lenta.ruиещё 2

Группа ученых из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории выяснила, что даже кратковременное влияние загрязненного выхлопными газами воздуха вызывает нарушения в работе мозга. Результаты работы описаны в журнале Environmental Health.

Загрязнение воздуха вызвало нарушения работы мозга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В эксперименте авторы подвергли 25 здоровых взрослых воздействию веществ, получаемых в процессе горения дизельного топлива, а также чистого фильтрованного воздуха в разное время. После каждого этапа была измерена активность мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Затем были проанализированы изменения в различных областях мозга, отвечающих за память и мышление.

Оказалось, что у участников снизилась связь в этих частях мозга даже спустя всего два часа воздействия загрязненного воздуха. Специалисты отмечают, что это отражалось в проблемах с когнитивными функциями и проявлением симптомов депрессии. При этом изменения в мозге были временными, после вдыхания очищенного воздуха состояние добровольцев нормализовалось. Предполагается, что последствия могут быть долговременными в случае более длительного воздействия. Это и возможность других функциональных нарушений планируется проверить в дальнейших исследованиях.

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